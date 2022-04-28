Депутат горсовета от "ОПЗЖ" добровольно согласилась на сотрудничество с оккупантами.

Псевдозаместительнице главы оккупационной администрации Мариуполя сообщено о подозрении в государственной измене.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, депутат городского совета от политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Мариуполе, который в настоящее время частично находится под контролем представителей Вооруженных сил РФ, добровольно дала согласие на сотрудничество с оккупантами.

"Женщина согласилась на предложение оккупационных властей РФ и заняла должность "заместителя главы администрации г. Мариуполя". Подозреваемая пропагандирует деятельность руководителя псевдореспубликы "ДНР" и оккупационной администрации города с целью формирования мнения среди населения и мирового сообщества о якобы законности действий захватчиков", - говорится в сообщении.

Кроме того, в интервью российским СМИ женщина заявила о личной поддержке проведения 9 мая 2022 года в Мариуполе акции - марша "Бессмертный полк", которую организуют российские пропагандисты.

Ей заочно сообщено о подозрении в государственной измене, содеянной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

В Мариупольском горсовете сообщали, что депутат от ОПЗЖ Виктория Калачева вместе с коллегами-предателями передавала данные рашистам, чтобы они довели город до гуманитарной катастрофы.