Эти САУ сейчас используются на Бахмутском направлении.

Вооруженные силы Украины активно используют американские гаубицы Паладина для уничтожения российских оккупантов.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Telegram. Он обнародовал видео с Бахмутского направления, где защитники уничтожают врага с помощью этой САУ.

"Сейчас очень сильно выигрывает дальность. Дальность выстрела, дальность полета снаряда, а также точность. В нашем деле нужна точность", - рассказывает один из артиллеристов о преимуществах гаубицы Paladin.

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M109A6 Paladin - что о ней известно

Гаубица M109A6 Paladin была разработана в 1991 году и является самой распространенной САУ в американской армии.

Эта гаубица имеет ствол в 39 калибров. Его главное преимущество над всеми другими версиями - в цифровой системе управления огнем. Она включает в себя инерциальную и спутниковую систему навигации и сенсоры, которые определяют положение пушки.

Это позволяет обмениваться данными с центром управления огнем батареи в автоматическом режиме. И на практике становится возможным открывать огонь после занятия позиции уже через 30 секунд. В то время, когда без этой системы речь идет о минутах и напрямую зависит от квалификации гармашей.

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