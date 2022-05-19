M109 – самая популярная САУ в странах НАТО, которая является одним из основных кандидатов на поставку в Украину.

То, что Украина будет и дальше усиливаться западными артиллерийскими системами – вопрос, который, с максимальной вероятностью, уже решен. Об этом говорит поставка гаубиц M777, начало обучения наших артиллеристов на немецких PzH 2000, а также позиция правительств ведущих стран НАТО.

И одним из основных вариантов такого усиления является американская 155-мм САУ M109. Аргументами в ее пользу является большое количество этих артиллерийских систем не только в строю, но и на складах, как в США, так и в странах НАТО в Европе.

САУ M109

155-мм самоходная артиллерийская установка M109 – основная САУ армии США, которая появилась еще в 1963 году и прошла множество модернизаций. И Пентагон не собирается отказываться от M109, являющейся "ветераном" семи полномасштабных войн, от Вьетнама до Ирака.

Также эта система является одной из самых массовых в мире и находится на вооружении более 40 стран мира. А учитывая сроки и объемы ее эксплуатации она прошла через множество модернизаций, к которым добавились еще и те, которые сделаны странами-покупателями самостоятельно.

Но, несмотря на все возможные вариации M109, для Украины могут быть интересны лишь те, которые находятся на складах в странах Европе. По неофициальной информации, рассматривают возможность передачи M109 с собственных баз хранения Норвегия и Италия.

Норвегия имеет на складах до 42 единиц M109A3GN, а Италия снятые с вооружения M109L, которых в стране осталось около 150 систем. Эти САУ обладают стволами длиной в 39 калибров, при этом итальянцы заменили базовую пушку на собственную разработку - FH-70.

Стоит напомнить, что длина ствола крайне важный показатель, потому что это прямо влияет на дальность стрельбы. И для 155-мм артиллерийской системы с длиной 39 калибров она составляет до 24 км стандартными боеприпасами и 30 км - активно-реактивными.

M109A6 Paladin

Еще большие запасы M109 в США и речь идет о более продвинутой версии M109A6 Paladin, разработанной в 1991 году и именно в этой версии остается самой распространенной САУ в американской армии. Только на базах хранения их 500 единиц.

M109A6 Paladin также оснащен стволом в 39 калибров. Но его основное преимущество над всеми другими версиями – в цифровой системе управления огнем. Она включает в себя инерциальную и спутниковую систему навигации и сенсоры, определяющие положение пушки. Это позволяет обмениваться данными с центром управления огнем батареи в автоматическом режиме. И на практике становится возможным открывать огонь после занятия позиции уже через 30 секунд. А без этой системы речь идет о минутах и ​​напрямую зависит от квалификации артиллеристов.

Также это позволяет каждой самоходной установке работать отдельно, не концентрируясь вместе на небольшом расстоянии друг от друга ради более легкой организации огня. Вместе с большей дальностью, позиционной и огневой маневренностью дает решающее преимущество в контрбатарейной борьбе. Эта система позволяет вести огонь высокоточным снарядом Excalibur, который бьет на 40 км и вообще дает в ней ультимативное преимущество.

Но надо учесть, что система подачи снарядов в Paladin остается довольно архаичной с минимальной автоматизацией. Этим она уступает таким образцам, как немецкая PzH 2000, а тем более полностью автоматизированным САУ, таким как Zuzana или Dita.

Характеристики M109A6 Paladin

Экипаж : 6 человек

: 6 человек Калибр : 155 мм

: 155 мм Длина ствола : 39 калибров

: 39 калибров Дальность огня : до 30 км

: до 30 км Вес : 28,8 т

: 28,8 т Мощность двигателя : 440 л.с.

: 440 л.с. Максимальная скорость : 65 км/ч

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