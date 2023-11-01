Авиация Сил обороны Украины за 1 ноября нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три - по зенитно-ракетным комплексам российских войск.
Также, как сообщает Генштаб ВСУ, подразделения ракетных войск поразили пять радиолокационных станций, два пункта управления, три зенитно-ракетных комплекса и 11 артиллерийских средств россиян.
Тем временем российские войска нанесли четыре ракетных и 59 авиационных ударов, совершили 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по позициям украинских войск и населенным пунктам.
Потери России в Украине - данные ВСУ
Напомним, общие боевые потери России в Украине с начала полномасштабного вторжения предварительно составляют около 301 490 человек личного состава.
Также РФ потеряла: танков - 5223, боевых бронированных машин - 9834, артиллерийских систем - 7250, реактивных систем залпового огня - 846, средств противовоздушной обороны - 563, беспилотников оперативно-тактического уровня - 5468.