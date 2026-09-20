'Бук-М3' и 'Небо-У': Генштаб раскрыл результаты свежих ударов по российским целям

Также был поражен пункт управления российскими БПЛА.

19 и 20 сентября силы обороны нанесли удары по ряду важных военных объектов российских оккупантов на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

В частности, недалеко от населенного пункта Украинка в Запорожской области был поражен российский зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3". А в районе Балки в Донецкой области зафиксировано поражение российской РЛС "Небо-У".

Кроме того, по данным Генштаба, украинские защитники поразили место производства БПЛА в районе Северодонецка Луганской области. А в Донецкой области Силы обороны поразили командно-наблюдательный пункт в районе населенного пункта Зоряное и пункт управления БПЛА российских захватчиков в районе Старомихайловки.

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Удары по российским целям: другие важные новости

Напомним, в ночь на 20 сентября украинские защитники нанесли удары по территории РФ. Среди целей, в частности, был нефтеперерабатывающий завод в Капотине под Москвой, а также логистический технопарк "Софино". В результате атаки на НПЗ зафиксирован масштабный пожар.

Президент Владимир Зеленский отметил, что для этой атаки Силы обороны применили рядсредств поражения, среди которых, в частности, был "Pelican". Президент не раскрыл подробностей использования именно этого средства. Однако именно такое название носит одноименная баллистическая ракета FP-7, об официальном применении которой ранее публично не сообщалось.

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