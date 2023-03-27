Руслан Зубарев отразил атаку превосходящих сил противника, проявил доблесть и мужество в бою.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный наградил старшего солдата 92-й ОМБ Руслана Зубарева почетным нагрудным знаком "Золотой крест" и вручил ему наградное оружие

"Имел честь наградить старшего солдата 92-й отдельной механизированной бригады им. Ивана Сирко Руслана Зубарева почетным нагрудным знаком "Золотой крест" и вручить ему заслуженное наградное оружие!" - сообщил он.

Залужный напомнил, что Руслан отразил атаку превосходящих сил противника, проявил доблесть и мужество в бою.

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Руслан Зубарев aka "Predator" тот самый украинский боец 22 батальона, который вместе с напарником отразил атаку российских спецназовцев и бронетехники в Харьковской области.

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