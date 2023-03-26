Главнокомандующий ВСУ отметил вклад нацгвардейцев на полях сражения с российскими оккупантами.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил служащих Национальной гвардии Украины с профессиональным праздником и отметил их вклад в общее дело - стремление одержать победу на поле боя с Россией.

Он заявил в рамках своего видеобращения в Facebook, что нацгвардейцы ежедневно на поле боя демонстрируют, что верность украинскому народу - это не пустые слова.

"Честь, мужество, закон - это те понятия, которые объединяют всех нацгвардейцев. Но за вами - не только правопорядок и безопасность. Ежедневно на поле боя вы совершаете подвиги, демонстрируете, что верность присяге и украинскому народу - это не просто пустые слова. Проявляете незаурядную стойкость и отвагу," - отметил он в публикации под видео.

Залужный указал, что ценой собственной жизни защитники Украины борются за свободу для каждого украинца и с первых дней российской агрессии демонстрируют впечатляющий героизм на самых сложных участках фронта.

"Плечом к плечу. Именно благодаря нашему единству и преданности Родине - мы непобедимы", - подчеркнул Главнокомандующий ВСУ.

В Украине 26 марта отмечают день Национальной гвардии. Он установлен в соответствии с указом президента от 18 марта 2015 года.

25 марта свой профессиональный праздник отметила СБУ

Напомним, что 25 марта Служба безопасности Украины также отмечала свой профессиональный праздник и получила видеообращение-поздравление со стороны Залужного.

В этот день Главнокомандующий ВСУ заявил, что роль СБУ в системе правоохранительных органов Украины невозможно переоценить - ежедневно каждая отдельная боевая единица СБУ стоит на защите украинского фронта и общества, регулярно задерживая российских агентов, коллаборантов и предателей.

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