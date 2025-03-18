По его словам, это может быть одним из элементов создания новой европейской оборонной структуры.

Закон, который разрешает отправку ВСУ в Европу, является одним из элементов создания новой европейской оборонной структуры.

Такое мнение на Radio NV высказал военный эксперт Михаил Жирохов. "Если Европа сейчас говорит о 10-тысячном контингенте, который она может отправить в Украину, то прямо сейчас заменить этих военных им нечем. Ведь численность вооруженных сил большинства европейских стран находится на самом низком уровне за последние 30 лет", - сказал Жирохов.

В частности он пояснил, что если Европе придется снимать часть подразделений, которые, например, занимаются обороной Балтийских стран, то их могут заменить украинские войска.

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"Эти договоренности уже начали реализовываться. Неизвестно, как будет дальше ситуация развиваться. Но правовое основание уже есть и оно позволяет разговаривать с Европой совсем по-другому. Не просто в роли того, что мы что-то просим. Но и то, что мы можем дать для обороноспособности Европы", - добавил Жирохов.

Закон о направлении ВСУ: о чем идет речь

Накануне президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет направлять подразделения Вооруженных сил Украины за границу во время военного положения. Отмечается, что подразделения ВСУ могут находиться за рубежом для обеспечения безопасности, обороны и отпора агрессии против Украины.

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