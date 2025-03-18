Один из офицеров украинской разведки считает, что Трамп пытался сделать Украину более сговорчивой.

ВСУ на Курском плацдарме оказались в ловушке, поскольку при поддержке северокорейских войск россияне затянули петлю с флангов украинцев и отрезали пути снабжения.

Как пишет издание The Economist, остается неясным, как россиянам это удалось, и какую роль сыграло решение президента США Дональда Трампа остановить предоставление разведданных ВСУ. Некоторые офицеры украинской разведки утверждают, что они были ошеломлены. "Американцы лгут, если говорят, что у нас было все необходимое для обороны", - сказал один из них.

Для украинских военных в окопах американское давление совпало с волнами российского террора с неба: беспилотники, бомбардировщики, планирующие бомбы. "Многие младшие офицеры решили бежать, с оборудованием или без него, некоторые отступили на 15 км пешком. Неясно, был ли у всех приказ сделать это, но их решения, вероятно, сделали отход менее разрушительным", - отметило издание.

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Журналисты написали, что частичный вывод войск из Суджи и других населенных пунктов Курской области стал ударом по военному руководству Украины. "Но это не полная катастрофа, о которой заявляет российская пропаганда, которую Дональд Трамп необъяснимым образом решил усилить в посте в соцсетях, заявив, что "тысячи украинских солдат" были "полностью окружены"", - написало издание.

"Трамп, похоже, получает информацию из российских Instagram-роликов", - допустил один украинский военный командир.

Журналисты подчеркнули, что этого никогда не было. Были серьезные потери; вывод войск был хаотичным, и россияне захватили десятки пленных. Но, как отметило издание, украинцы отступили относительно невредимыми, и значительные силы все еще остаются на расстоянии до 10 км внутри РФ, заняв более защищенные позиции на возвышенностях. И в настоящее время нет никаких признаков того, что ВСУ намерены покинуть территорию, которую удерживают.

Издание констатировало, что Украина неплохо подготовилась к российской угрозе, укрепив границу несколькими новыми линиями обороны и траншеями. "Тем не менее, российские разведывательные группы численностью до 30 человек уже были замечены в некоторых приграничных украинских селах. В Сумах обстановка напряженная. Военные власти установили контрольно-пропускные пункты, блокирующие въезд неместным жителям, даже аккредитованным журналистам. Солдатам приказано не общаться с прессой", - написало издание.

Высокопоставленный источник в украинской разведке сказал, что российская атака совпала по времени с попытками Трампа добиться прекращения огня."Россияне не согласятся на прекращение огня, пока мы находимся на их земле. Они не хотят, чтобы у нас был этот козырь, когда прекратятся боевые действия", - высказал мнение украинский разведчик.

Один из офицеров разведки считает, что Трамп пытался сделать Украину более сговорчивой, лишив ее возможных рычагов, которые она могла бы использовать для будущих территориальных обменов. Источник в правительстве добавил, что, по его мнению, это было совпадением. "Очевидно, что Трамп нас терпеть не может и что за семь недель мы превратились из союзников в клиентов с во многом воображаемыми долгами", - сказал он.

"Слишком долго Россию рассматривали через калейдоскоп фейков... якобы вторая лучшая армия в мире, ядерная сверхдержава. Мы показали, что король гол", - прокомментировал курскую операцию источник в Генштабе Украины. По словам источника, поскольку Украина вступает в самый неопределенный период с начала войны, армия понимает, что у нее нет другого выбора, кроме как окопаться. "Возможно, и Трамп в конце концов поймет, что Путин не тот, за кого себя выдает. Нам нужно, чтобы один император увидел важную правду о другом. Но нам нужно, чтобы это произошло быстро", - констатировал источник.

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