Сейчас все населенные пункты, кроме села Сапанов, могут пользоваться водой для бытовых нужд.

Загрязнение воды аммиаком в результате ракетного удара в Кременецком районе локализовано.

Об этом сообщил глава Тернопольской облгосадминистрации Владимир Труш.

"Загрязнение воды в Кременецком районе локализовано. Сейчас все населенные пункты, кроме села Сапанов, могут пользоваться водой для бытовых нужд. Областной лабораторный центр проводит забор воды и почвы несколько раз в день. В селе Сапанов, которое расположено у реки Иква, ситуация не изменилась. Там до сих пор показатели вредных веществ превышают норму", - отметил Труш.

Он добавил, что руководители района и общины провели встречу с жителями села, разъяснили последствия ракетного обстрела и дали рекомендации по обращению с водой и почвой.

К селу уже подвезли питьевую воду.

"Мы надеемся, что уже завтра замеры в селе Сапанов покажут нормальные показатели. Сейчас же настоятельно рекомендуем придерживаться указаний Совета обороны области", - написал Труш.

Как сообщал УНИАН, вчера, 5 апреля, Труш сообщил, что в результате вражеского ракетного обстрела, который был осуществлен накануне, поврежден резервуар с жидкими аммиачными удобрениями. Как следствие, они вылились в почву и проникли в водоносные слои.

Анализы почвы и воды на Тернопольщине, которые провели 5 апреля утром и в обед, превышения содержания аммиака не показали, но по состоянию на 17 часов содержание аммиака в воде резко возросло. Жителям рекомендовали не употреблять до питья воду из колодцев, а использовать ее разве лишь для технических нужд. Запрещен вылов рыбы. Жителям пострадавших территорий ГСЧС отправила питьевую воду.

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