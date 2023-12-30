По словам Александр Корниенко, от этого выиграла бы Россия.

Представитель партии "Слуга народа", первый заместитель главы Верховной Рады Украины Александр Корниенко оценил негласные настроения общества мобилизовать в армию народных депутатов Украины для войны с РФ.

Как известно, тема призыва в армию стала еще более резонансной для украинцев на фоне законопроекта о мобилизации, который Кабмин пообещал вскоре представить обществу. Корниенко в интервью программы "Лещенко спрашивает" усомнился, что забирать нардепов на войну - эффективный вариант пополнения войск.

По его словам, есть несколько аргументов "против" такой идеи. Первый банален - мобилизация народных депутатов противоречит нормам Конституции Украины. Это объясняется тем, что кто-то должен голосовать за законы, поддерживать функционирование государства во время войны на должном уровне, подметил Корниенко.

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"Если перестанет работать Рада, то тогда в государстве остановятся евроинтеграционные процессы и путь Украины в НАТО", - добавил нардеп.

Еще один аргумент касается больших выплат военным. Украинцам навряд ли понравится платить "надоевшим" политикам еще больше денег. Сейчас народным депутатам платят "на руки" примерно 80 тысяч гривен, а в армии, в зоне боевых действий, они будут получать свыше 100 тысяч гривен в месяц, подчеркнул замглавы ВР.

Однако основная причина "не эффективности" данной идеи заключается в России: враг специально подстрекает украинцев к соответствующим настроением, ведь ему выгодно вести войну со страной, в которой развалился парламент.

При этом Корниенко признает, народные избранники отчасти сами провоцируют гнев общества.

"Если бы депутаты, их семьи меньше демонстрировали такое поведения, которое общество осуждает, особенно во время войны, то этот вопрос меньше бы возникал", - подчеркнул он.

Залужный высказался о мобилизации 500 тысяч человек

На этой неделе Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный высказался о потребности мобилизации в армию 500 тысячи украинцев. Ранее такую цифру называл президент Зеленский, акцентируя, что узнал о ней от военных на Ставке.

Залужный ответил, что подавать соответствующие запросы - не в компетенции военного командования Украины, поэтому оно не давало цифру о "500 тысячах".

При этом Главнокомандующий ВСУ уточнил, реальная потребность в мобилизации - военная тайна, хотя необходимая цифра уже сформирована. "Она учитывает покрытие текущего некомплекта, который возник, формирование новых воинских частей, а также прогнозирование наших потерь, которые мы можем понести в течение следующего года", – говорил Залужный.

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