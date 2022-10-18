Речь идет о начальнике Службы информационных технологий Запорожской АЭС Олеге Костюкове и помощнике генерального директора станции Олеге Ошеку.

Российские оккупанты 17 октября похитили еще двух работников Запорожской АЭС.

Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом" в Telegram.

"Вчера, 17 октября, российские ядерные террористы задержали и увезли в неизвестном направлении начальника службы информационных технологий Запорожской АЭС Олега Костюкова и помощника генерального директора станции Олега Ошеку. Сейчас об их месте пребывания и состоянии ничего не известно", – говорится в сообщении.

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В компании призвали генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и мировое сообщество приложить все усилия для освобождения работников ЗАЭС из плена и способствовать их возвращению к выполнению служебных обязанностей.

Похищение людей в Запорожье: что известно о преступлениях оккупантов

По словам главы Запорожской ОВА Александра Старуха, в последнее время на оккупированных территориях области участились случаи похищения жителей. По состоянию на 12 октября было известно о минимум 529 таких случаев.

Среди похищенных – работники Запорожской АЭС, которую оккупанты контролируют с начала марта.

Так, 30 сентября 2022 года российские военные захватили генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова и вывезли его в неизвестном направлении.

11 октября российские террористы похитили заместителя генерального директора Запорожской АЭС по персоналу Валерия Мартынюка.

Также стало известно о том, что оккупанты заставляют сотрудников ЗАЭС подписывать контракты с "Росатомом".

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