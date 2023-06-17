Украинская армия готовит поле предстоящей битвы путем привлечения высокоточной артиллерии, имея преимущество на поле боя, с целью создания более благоприятных условий для нашего контрнаступления.

Военный эксперт Владислав Селезнев оценил оперативную ситуацию на фронте.

Полковник ВСУ в интервью OBOZREVATEL заявил, что украинские военные готовят поле для предстоящей битвы.

"Можем ли мы говорить, что масштабное контрнаступление началось? Я думаю, что сейчас идет эта подготовка. Потому что из 12 штурмовых бригад сейчас задействовано только три. Другие находятся в стратегическом резерве. Российский Генеральный штаб нервничает по поводу того, что он до сих пор не знает, где будет приложение основных усилий украинской армии. Пока известно о том, что россияне снимают подразделения 22-го армейского корпуса и подразделение десантников, которые до недавнего времени дислоцировались на юге Херсонской области, и перемещают их на юг Запорожской области, пытаясь кратно усилить свою группировку войск, действующую на угрожающих для россиян направлениях – район Васильевки, направление от Орехового", - сказал эксперт.

Селезнев указал на важный фактор, а именно, что ВСУ ведут разведку боем.

"Очень трудно предсказать, как долго продлится украинское контрнаступление. Очевидно, что от объема задействованных ресурсов и возможностей врага по противостоянию и будет зависеть конечный результат. Примерно с 4 июня украинская армия ведет так называемую разведку боем. Она пытается определить самые слабые места в российской обороне, чтобы понимать, как действовать дальше. Украинская армия готовит поле будущей битвы путем привлечения высокоточной артиллерии, имея преимущество на поле боя, с целью создания более благоприятных условий для нашего контрнаступления", - добавил Селезнев.

Контрнаступление ВСУ - главное

Согласно данным Института изучения войны, ВСУ провели контрнаступательные операции на трех участках фронта. В частности, украинские военные совершили "ограниченную, но все еще значительную атаку" в западной части Запорожской области в ночь с 7 на 8 июня.

Российские силы, очевидно, защищались от этой атаки доктринальным образом и, вероятно, восстановили свои первоначальные позиции по состоянию на 8 июня, отмечают аналитики.

Кроме того, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, российские военные преступники взорвали Каховскую ГЭС именно из-за боязни украинского контрнаступления на Херсонском направлении.

Генштаб, в свою очередь, отмечал, что на фронте ведутся тяжелые сражения за каждый квадратный метр. Наиболее горячо было на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.