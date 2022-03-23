Потери личного состава противника составили около 100 человек (уточняются).

За сутки украинские военные уничтожили семь танков, две БМП, шесть артиллерийских систем и несколько автомобилей оккупантов.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в оперативной информации по российскому вторжению по состоянию на 24:00 22 марта.

"Вооруженные силы Украины в тесном взаимодействии с другими составляющими Сил обороны продолжают удерживать занимаемые рубежи, ведут разведку противника на всех направлениях его выдвижения и наносят ему огневого поражения имеющимися силами и средствами", - подчеркнули в Генштабе.

Так, на Донецком и Луганском направлениях противник пытался продвинуться и закрепиться, однако успеха не имел.

За сутки украинскими защитниками и защитницами было отбито семь атак врага и уничтожено семь танков, две БМП, шесть артиллерийских систем и несколько автомобилей, захвачено три БМП-3.

Также подразделениями ПВО были поражены воздушные цели противника, а именно два БПЛА, четыре самолета и ракета "Точка-У".

Потери личного состава противника составили около 100 человек (уточняются).

Ранее в Генштабе ВСУ заявляли, что все еще существует вероятность привлечение Вооруженных сил Беларуси в войне против Украины на стороне РФ.

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