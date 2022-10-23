Авиация Сил обороны Украины нанесла 17 ударов по врагу.

За сутки Вооруженные силы Украины отбили атаки оккупантов в районах восьми населенных пунктов.

Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Иванград, Марьинка, Соледар, Озаряновка, Отрадовка Донецкой области и Белогоровка на Луганщине", - говорится в сообщении.

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Тем временем авиация Сил обороны в течение минувших суток нанесла 17 ударов. Подтверждено поражение 15 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также двух позиций зенитных ракетных комплексов врага.

Подразделения противовоздушной обороны сбили один вертолет Ка-52 и 3 БпЛА "Орлан".

В Генштабе также сообщили, что военнослужащие ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили три пункта управления, шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и пять других важных объектов противника, включая одну радиолокационную станцию.

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, за минувшие сутки российские захватчики нанесли 32 ракетных и 25 авиационных ударов по территории Украины.

22 октября в Одесской области и в Луцке россияне попали в объекты энергетики. Также вражеские "прилеты" есть в городе Ривном и в Хмельницкой и Кировоградской областях. Во Львовской области сработала система противовоздушной обороны, а в Черновицкой - ракету врага сбил самолет наших войск.

Война в Украине - основное

Войска РФ ранним утром 24 февраля вторглись в Украину, в том числе с территории Беларуси. Кремль не объявлял войну Украине, а назвал полномасштабную агрессию "спецоперацией", направленной, в частности, на "денацификацию" и "демилитаризацию" украинского государства.

Через полгода Россия ощущает потребность в человеческих ресурсах для продолжения войны, но Путин не отказывается от первоначального намерения оккупировать всю территорию Украины.

Поэтому 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По словам российского руководства, привлекать к войне против Украины будут до 300 тысяч человек.

23-27 сентября российские оккупанты провели на захваченных частях четырех областей Украины псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской - о выходе из состава Украины и присоединение к России в Донецкой и Луганской - о присоединении к России. 30 сентября президент России Владимир Путин объявил об аннексии частей четырех областей Украины.

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций осудила попытку аннексии Россией части восточной Украины в ходе голосования 12 октября. "За" проголосовали 143 страны, "против" - 5, еще 35, включая Индию и Китай, "воздержались".

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