Враг нанес восемь ракетных и 15 авиационных ударов, а также осуществил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

За сутки в результате российских обстрелов пострадали более 25 населенных пунктов Украины.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 6:00.

"Враг наносит удары по гражданской инфраструктуре и домах мирных жителей, нарушая нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны", - говорится в сообщении.

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Так, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 8 ракетных и 15 авиационных ударов, а также совершили более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В частности, три крылатых ракеты Х-22 противника не долетели до целей.

"От огня пострадали объекты и гражданское население более чем 25 населенных пунктов. Среди них - Новомихайловка, Зализнычное, Спорное, Давыдов Брод, Благодатовка и Мирное. Удары по Харькову, Запорожью, Николаеву и Никополю осуществлены исключительно с целью уничтожения гражданских зданий и критической инфраструктуры городов", - сообщили в Генштабе.

Обстрелы оккупантов

Оккупанты нанесли удары по Хмельницкой области. В частности, в Шепетовском районе зафиксированы взрывы двух ракет, выпущенных страной-агрессором. Одна из них упала рядом с инфраструктурным объектом. Разрушений инфраструктуры и пожаров не было. Другая - упала на пустыре.

Серьезному удару подвергся город Запорожье. Российские оккупанты дважды нанесли ракетные удары по областному центру. В частности, утром было нанесено 7 ударов по многоэтажках. Под завалами оказались люди. Запорожская областная военная администрация сообщила о семи погибших.

После утренней атаки в центре Запорожья российские оккупанты после обеда снова обстреляли город, зафиксировано было три "прилета".