При этом атаки "вагнеровцев" на Хромово и Ивановское возле Бахмута провалились.

Российские оккупанты продолжают попытки захватить Бахмут, в результате чего наемники "Вагнера" продвинулись на северо-западе города.

Об этом говорится в свежем обзоре Института изучения войны (ISW). Аналитики отметили, что, вероятно, наемники захватили три городских квартала, однако пока не понятно, что это за кварталы. Кроме того, продолжаются бои в районе железнодорожной станции в центральном Бахмуте.

При этом, согласно отчету, атаки "вагнеровцев" на Хромово (к северо-западу от Бахмута) и Ивановское (3 км к юго-западу от Бахмута) не увенчались успехом.

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Кроме того, эксперты Института отметили, что российские войска начали как минимум с 17 апреля использовать модифицированные авиабомбы ФАБ-500, оснащенные системами наведения, для нанесения ударов по Бахмуту.

Также в отчете аналитики обратили внимание на то, что российские оккупанты продолжали наносить наземные удары вдоль линии Авдеевка-Донецк и продвинулись до шоссе Н-20 к северо-востоку от Красногоровки. При этом они провели безуспешные атаки возле ряда населенных пунктов Донецкой области. Также безуспешно россияне пытались прорвать оборону ВСУ в районе Первомайского, Невельского и Марьинки.

Ситуация в Бахмуте

В городе идут интенсивные ожесточенные бои. Российские оккупанты не оставляют попыток полностью захватить город. С этой целью наемники "Вагнера" даже наладили взаимодействие с кадровыми российскими военными.

При этом, как отметили в британской разведке, на фоне того, что им никак не удается захватить город, россияне сократили численность войск и сворачивают наступательные действия в районе Донецка, чтобы перенаправить ресурсы на Бахмут.

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