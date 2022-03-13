В то же время враг нанес мощные удары по военным объектам воздушных сил ВСУ.

В субботу, 12 марта, украинские военные уничтожили два российских вертолета, два истребителя и два беспилотника.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

"Противовоздушная оборона государства сегодня минусует: два российских вертолета Ка-52, один Су-34, один неустановленный истребитель (предположительно Су-30СМ или Су-34), два беспилотных летательных аппарата. Есть данные и о поражении двух воздушных целей истребителями воздушных сил ВСУ, которые требуют уточнения и подтверждения", - говорится в сообщении.

В то же время 12 марта по нескольким военным объектам Воздушных сил Украины были нанесены мощные ракетные удары.

Так, три крылатые ракеты российских военных перехватила противовоздушная оборона, однако большинство из них попали в цели, нанеся ущерб военной и гражданской инфраструктуре. Особенно пострадал военный аэродром в Василькове на Киевщине.

Как сообщал УНИАН, ранее, 11 марта, украинские военные сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 и поразили еще пять воздушных целей, в частности, четыре вертолета оккупантов.

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