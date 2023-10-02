Повреждена производственная база завода, что повлекло серьезные проблемы для агрессора.

Смоленский авиационный завод "устал" после нанесения удара по нему, как и многие другие объекты, которые используются рашистами для агрессии и геноцидной войны против Украины.

Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в телемарафоне.

При этом отметил, что в результате попадания, на российском заводе повреждена производственная база, нарушены темпы производства, что повлекло серьезные проблемы для агрессора.

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"Речь идет о предприятии, которое задействовано в производстве различных модификационных ракет Х-59. Это те ракеты, которые выпускаются по украинской, прежде всего, гражданской инфраструктуре, гражданским объектам и уносят жизни мирных граждан", - подчеркнул он.

Юсов подчеркнул, что такие взрывы будут в России продолжаться и в дальнейшем.

Удар по заводу в Смоленске - детали

1 октября БПЛА атаковали Смоленский авиационный завод по производству ракет Х-59. ранее ГУР Минобороны подтвердило, что в результате атаки производственные мощности Смоленского авиационного завода получили значительные повреждения.

При этом напомнили, что ракета Х-59 - это российская боеголовка класса "воздух-земля", которая способна преодолевать 280 км расстояния. Именно ею армия РФ чаще всего обстреливает военные и гражданские объекты в Украине. Ракетами Х-59 оккупант больше всего терроризировал во время воздушных атак Черниговскую, Сумскую, Харьковскую, Днепропетровскую, Запорожскую и Херсонскую области.

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