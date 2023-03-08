Похоронили Яну Рыхлицкую на Аллее Героев в Виннице.

Ее называли ангелом бойцов и девочкой с косичками. Она спасала военных в самом аду, но сама полегла от рук российских оккупантов. В Виннице попрощались с боевым парамедиком Яной Рыхлицкой.

Как говорится в сюжете ТСН, 29-летняя девушка погибла во время эвакуации раненых под Бахмутом. Медицинский автомобиль россияне обстреляли из минометов. Яна и еще один санитар погибли на месте.

На кладбище попрощаться с парамедикиней пришли сотни людей. Яра из "Холодного Яра" - так ее называли в 93 бригаде. Неоднократно вытаскивала раненых из самого ада, так было и в роковой для нее день. Тогда Яна вместе с санитаром и водителем эвакуировали раненых из-под Бахмута, вражеская мина попала прямо в их авто.

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Капеллан отец Владимир говорил с Яной вечером накануне выезда, говорит, она постоянно рвалась на передовую вытаскивать бойцов, но командиры ее не отпускали.

До войны 29-летняя Яна работала в ІТ-компании, когда началось полномасштабное вторжение, волонтерила. Затем она покинула престижную работу, пошла на курсы парамедиков и подписала контракт с ВСУ.

"Отчаянная, маленькая и худенькая, на своих плечах все несла", — говорит родственница погибшей Наталья Власюк. Похоронили Яну Рыхлицкую на Аллее Героев в Виннице.

Смерти украинских защитников за последние дни на фронте

3 марта во время эвакуации раненых украинских воинов под Бахмутом Донецкой области погибла боевая медик 93-й бригады "Холодный Яр" Яна Рыхлицкая.

6 марта 2023 года под Бахмутом Донецкой области погиб командир аэромобильного батальона львовских десантников майор Луканюк Андрей Валерьевич.

7 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в боях за Донбасс погиб Герой Украины, возглавлявший собственное подразделение "Волки да Винчи", Дмитрий Коцюбайло.

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