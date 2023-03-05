Девушка начала активно волонтерить с первых дней войны, а потом пошла служить.

3 марта во время эвакуации раненых украинских воинов под Бахмутом Донецкой области погибла боевой медик 93-й бригады "Холодный Яр" Яна Рыхлицкая.

Как сообщили в Facebook друзья Яны, ее похоронят в Виннице. Побратимы и друзья Яны называют ее "светлым ангелом бойцов". Благодаря ее труду удалось спасти не одну жизнь украинских воинов.

"Ты вложила в победу, как мало кто делал. Без тебя не происходило бы наших волонтерских чудес, ты лучшая была во всем. В итоге отдала самое дорогое. Жаль только, что победу не увидела. Но ты знаешь, что она будет. Мы не остановимся, именно из-за таких, как ты", – пишут друзья Рыхлицкой.

До войны Яна работала в сфере IT-компании, а после вторжения РФ стала волонтером. В мае 2022 года пошла служить в Вооруженные Силы Украины.

Побратимы вспоминают, что парамедик часто помогла защитникам Украины, несмотря на угрозы для собственной жизни.

"Она оставила все и помогала военным рискуя своей жизнью. Ради таких людей, какой была Яра и стоят наши воины", – написал один из побратимов девушки и опубликовал снаряд мести за убийство парамедика.

Потери ВСУ на войне с РФ: что известно

Генеральный штаб ВСУ засекретил всю информацию о потерях украинской армии с начала полномасштабной войны. Осенью прошлого года появилась резонансная информация относительно украинских потерь. Неожиданно в Еврокомиссии заявили, что Украина потеряла на войне 100 тысяч солдат.

Это прокомментировали в Генштабе. Украинские военные подчеркнули, что не могут подтвердить опубликованную статистику, потому что потери считаются служебной информацией. На тот момент действующий советник ОПУ Алексей Арестович заявил, что потери составили между 10 и 20 тысячами.

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