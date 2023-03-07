Военный прошел самые горячие точки на Донбассе, в частности Дебальцево.

В понедельник, 6 марта 2023 года, под Бахмутом Донецкой области погиб командир аэромобильного батальона львовских десантников майор Луканюк Андрей Валерьевич. Военному было 34 года.

"С грустью сообщаем, что 6 марта во время выполнения боевого задания в населенном пункте Часов Яр Бахмутского района Донецкой области в результате вражеского артиллерийского обстрела КСП аэромобильного батальона погиб командир аэромобильного батальона майор Луканюк Андрей Валерьевич. 34-летний Андрей Луканюк родом из села Годы-Доброводка Коломыйского района Ивано-Франковской области", – сообщается на странице 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ в Facebook.

Отмечается, что погибший военный с 2013 года принимал активное участие в формировании 3-й батальонной тактической группы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Он прошел самые горячие точки на Донбассе, в частности Дебальцево.

Видео дня

"С 2014 года выполнял боевые задачи на должности командира роты. Участвовал в боях за Луганский аэропорт, Дебальцево, Красногоровку, Широкино. В 2022 году майор Андрей Луканюк возглавил аэромобильный батальон 80 отдельной десантно-штурмовой бригады. Андрей Валерьевич был офицером которого уважали, он был настоящим примером воинской доблести и славы. Требовательный и справедливый. Выражаем искренние соболезнования семье. Склоняем головы в Великой скорби", – говорится в сообщении.

Гибель военных под Бахмутом

Под Бахмутом погиб легендарный военный "Да Винчи". Герой Украины Дмитрий Коцюбайло возглавлял собственное подразделение "Волки да Винчи". Он отдал свою жизнь в бою за Украину 7 марта 2023 года.

Накануне стало известно, что во время битвы за Бахмут Донецкой области погиб весь танковый экипаж 93-й ОМБр "Холодный Яр". Отдали жизнь Андрей Мельник (водитель-механик), Виталий Кобец (командир экипажа, позывной "Тяпа") и Сергей Леонтьев (наводчик).

3 марта под Бахмутом погибла боевой медик 93-й бригады "Холодный Яр" Яна Рыхлицкая. Трагедия произошла во время эвакуации раненых военнослужащих.

Вас также могут заинтересовать новости: