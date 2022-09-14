Вряд ли в России кто-то рискнет запустить устаревшие ядерные ракеты, считает обозреватель.

На войне в Украине Россия продемонстрировала уже все вооружение, которое могла. Ядерное оружие Кремль не станет применять даже в ответ на удары ВСУ по территории России.

Уверенность в этом выразил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью ТСН.

"После того, как прошлым летом была проведена проверка российской ядерной триады, то знаете, какие на стол Путину положили документы? Там очень интересные позиции есть. Например, межконтинентальные баллистические ракеты не могут вообще осуществить пуск, потому что это старые советские УТТХ, которые не производятся с конца 1980-х годов, они уже отработали свой срок использования… Что самое интересное – они не проходили на протяжении всех этих 30 лет технического обслуживания и регламентных ремонтных работ, хотя, согласно данным, они их проходили. На что выделяли финансовые потоки, на что шел бюджет", – заявил эксперт. Видео дня

По словам Коваленко, то, что указанные ракеты смогут взлететь, долететь до объекта уничтожения и взорваться именно там, вероятно лишь на 15%, потому вряд ли в РФ кто-то будет рисковать.

Эксперт отметил, что, скорее всего, эти ракеты будут или падать на территории России, или взрываться в воздухе после запуска, или наоборот – долетать до целей и не взрываться.

"Никакого ядерного оружия. Все, что они могли – они продемонстрировали", – резюмировал Коваленко.

Напомним, ранее генерал США Бен Ходжес оценил угрозу ядерного удара по Украине.

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