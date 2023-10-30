Ее отбивает Черноморский флот.

Сегодня ночью в оккупированном Севастополе слышны громкие звуки. Оккупационные власти заявили об атаке беспилотных летательных аппаратов.

В 03:18 гауляйтер оккупированного города Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что на внешнем рейде работает Черноморский флот Российской Федерации.

"Громкие звуки - это на внешнем рейде над акваторией. По предварительной информации, Черноморский флот отбивает атаку БПЛА", - написал он.

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Напомним, что прошлой ночью в российском Министерстве обороны отчитались о сбитии 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Их якобы сбили над акваторией Черного моря и северо-западной частью оккупированного полуострова.

24 октября в сети сообщили, что в городе произошел мощный взрыв, от которого взрывной волной людям повыбивало окна. Они жаловались, что в городе не объявляли воздушную тревогу.

Позже в пабликах появился пост о том, что российские военные объекты пытались атаковать как минимум две ракеты. При этом гауляйтер Развожаев уверял, что это были "штатные мероприятия с использованием реактивных бомбометов". Также он заявли, что оккупанты посадили дрон, сдетонировавший в поле.

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