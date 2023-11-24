Оккупационные власти молчат.

Этой ночью в оккупированном Крыму раздавались взрывы, сообщается о поражении воинской части российских захватнических войск.

В Telegram-канале "Крымские партизаны" обнародовали видео, на котором можно увидеть зарево в небе и пожар. По их данным, удалось поразить воинскую часть оккупантов в Джанкое. В результате удара уничтожено средство противовоздушной обороны и радиолокационная станция. Кроме того, россияне понесли потери среди личного состава.

Также опубликован перехват, на котором неизвестный мужчина сообщает о четырех взрывах на территории воинской части в результате которых пострадали трое солдат.

Потери России в Крыму: последние новости

Украинские власти заявляли, что за время оккупации Россия превратила украинский полуостров в военную базу. Теперь объекты захватнической армии становятся целями для беспилотных летательных аппаратов и ракет.

Кроме того, за время полномасштабной войны Украина уничтожила и повредила более 20 российским военных кораблей и катеров. В Министерстве цифровой трансформации отчитывались о поражении украинскими дронами следующих судов: "Адмирал Макаров", "Иван Голубец", "Иван Хурс", "Сергей Котов", "Нефтяной маяк", "Акула" и "Арна".

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