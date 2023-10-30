Враги не контролируют крымское воздушное пространство, подчеркнул аналитик.

Во временно оккупированном Крыму российские захватчики теряют системы противовоздушной оборони.

ПВО РФ в Крыму не только не может справиться со своими функциональными задачами, но и, помимо всего прочего, уменьшается в целом в потенциале, "а потому в ближайшее время данный участок... может быть наиболее уязвим для разного рода ракетных атак баллистического либо иного типа", заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко в эфире канала "FreeДом".

Эксперт отметил, что на полуострове противники не контролируют воздушное пространство. "И вот даже сегодня утром (30 октября - Ред.) поступила информация о том, что опять-таки были какие-то якобы потери у россиян на одной из локаций, где размещалась их ПВО. То есть регулярно ПВО в Крыму выбивает…", - рассказал аналитик.

Важные новости - Крым сегодня снова атаковали

30 октября в Крыму раздавались взрывы, сообщалось, что "бавовна" была в Севастополе, в Саках и на аэродроме в Новофедоровке. В сети писали о прилете в районе Стрелецкой бухты.

Местный гауляйтер Михаил Развожаев утверждал, что в Севастополе ПВО якобы "сбила" две воздушные цели. В российском Минобороны придумали, что "перехватили" аж восемь крылатых ракет большой дальности Storm Shadow.

Александр Коваленко еще летом говорил, что взрывы в Крыму происходят, поскольку полуостров готовят к освобождению от россиян - ликвидируют, в том числе вражеские склады боеприпасов.

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