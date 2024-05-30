Цели сбивали в пределах Хмельницкой, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Одесской, Херсонской, Киевской и Винницкой областей.

В ночь на 30 мая оккупационная армия РФ нанесла ракетно-авиационный удар по военным объектам и критической инфраструктуре Украины.

Как сообщает командующий Воздушных Сил Николай Олещук, враг применил 8 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 по Харьковской области. Также украинскую территорию атаковали 11 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков Саратовская область РФ) и 32 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136" из Приморско-Ахтарска РФ и мыса Чауда оккупированного Крыма.

"Отражали воздушное нападение противника зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбито 7 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 32 ударных БпЛА "Shahed-131/136" в пределах Хмельницкой, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Одесской, Херсонской, Киевской и Винницкой областей", - отметил командующий.

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Атаки РФ на Украину

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, комментируя последние ракетные атаки, отметил, что враг пытается сделать то, что не успел зимой.

"Что касается цели - здесь четко видно, что удары наносятся именно по гражданским объектам, которые не имеют никакого отношения к военной или оборонной инфраструктуре. То есть умышленно ставка делается на то, чтобы нанести как можно больше разрушений, поражений именно объектам гражданской инфраструктуры и усложнить жизнь мирных граждан и усилить гуманитарные проблемы в стране", - подчеркнул Юсов.

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