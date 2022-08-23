К счастью, обошлось без пострадавших, хотя есть разрушения.

В Днепре через вражеский обстрел разрушен частный дом, еще один поврежден.

Об этом в Telegram сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"В Днепре из-за "прилета" российской ракеты один частный дом разрушен, один поврежден. Обошлось без пострадавших", - рассказал он.

Кроме того, по его информации, на Никополь российская армия направила три дроны-камикадзе и 20 снарядов из "Градов".

"Изуродованы несколько частных домов. Еще в нескольких произошло возгорание. Зацепило и местный водно-спортивный комплекс. Предварительно, никто не пострадал. И наши военные сбили три российских беспилотника-разведчика", - добавил Резниченко.

Напомним, что несколько часов назад в Днепре были слышны звуки взрывов. Впоследствии мэр Борис Филатов подтвердил "прилет", но воздержался от деталей.

Кроме того, ночью оккупанты четыре раза обстреляли Днепропетровщину. Уже известно, что один человек погиб. Трое получили ранения.

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