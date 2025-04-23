Целями ВСУ в целом могут стать 11 арсеналов ГРАУ, из них 4 Украина уже уничтожила.

В 2024 году Украина уничтожила 23-й, 67-й и 107-й арсеналы Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны РФ, а 22 апреля этого года был уничтожен 51-й арсенал ГРАУ во Владимирской области. Эксперты Defense Express объяснили, чем именно важны эти объекты и сколько еще таких российских арсеналов есть в зоне поражения украинских вооруженных сил.

Эксперты объясняют, что арсеналы ГРАУ - это отдельные воинские части, на которых хранится стратегический резерв боеприпасов, из которых они уже распределяются по меньшим складам. Поэтому в структуре распределения боеприпасов они являются важными логистическими хабами.

"Кроме того, там проводится ремонт, обслуживание и восстановление всех боеприпасов: ракет, реактивных снарядов, артиллерийских снарядов, минометных мин и тому подобное. То есть их значение значительно больше простого места хранения, это довольно сложный комплекс", - объясняют они

Видео дня

В Defense Express отмечают, что таких объектов в РФ сравнительно немного.

"Если брать известные арсеналы ГРАУ, где хранятся боеприпасы, в зоне возможного поражения украинских дальнобойных средств, то речь идет об 11 объектах с подобным статусом", - отмечают эксперты, напоминая, что Украина уже уничтожила четыре объекта.

При этом эксперты отмечают, что после атак осенью 2024 года российские войска уменьшили активность использования артиллерии вдвое - с 40 тысяч боеприпасов различных видов ежесуточно до 23 тысяч.

Также по поводу удара по 51-му арсеналу ГРУ отмечается, что точное количество боеприпасов, которые там хранились на момент взрыва, пока неизвестно.

Задекларированная проектная емкость этого объекта до 264 тысяч тонн, в то же время в репортаже российских СМИ за 2009 год фигурирует цифра в 105 тысяч тонн. Однако реальные масштабы взрывов могут стать известны в ближайшие дни благодаря спутниковым снимкам, отмечают эксперты.

Взрывы на 51 арсенале ГРАУ: что известно

Как сообщал УНИАН, 22 апреля на 51 арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Министерства обороны Российской Федерации сдетонировали боеприпасы из-за "нарушения техники безопасности".

Впоследствии в СНБО рассказали, что Россия хранила на этом складе значительные запасы артиллерийских снарядов, ракет различного типа, включая "Искандер", "Точка-У", "Кинжал", боеприпасы к комплексам Панцирь-С1, С-300, С-400, а также "Град", "Смерч", "Ураган".

Арсенал расположен к востоку от Москвы и в 530 км от границы с Украиной. Его приблизительная площадь составляет 3,5 кв. км. Всего на 51-м арсенале ДРАУ есть 45 отдельных хранилищ и 30 площадок для хранения боеприпасов.

Вас также могут заинтересовать новости: