По данным полиции, молния могла ударить в газовые контейнеры.

В Оксфордшире вечером произошел мощный взрыв, после которого начался масштабный пожар.

По данным Sky News, инцидент произошел на объекте водопроводной компании Severn Trent Water. В сети пишут, что взрыв произошел сразу после удара молнии, на месте уже работают службы экстренной помощи.

Полиция считает, что молния ударила в газовые контейнеры на заводе по переработке отходов вблизи поселка Ярнтон, это привело к большому пожару. По предварительным данным, никто не пострадал.

Тем временем метеорологическая служба объявила о грозах и сильных дождях в Оксфордшире, местным жителям рекомендовали оставаться в помещениях и закрыть окна.

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