Появилась информация, что сегодня было громко в центре Севастополя.

В воскресенье утром, 15 ноября, на территории временно оккупированного Россией Крыма - в Севастополе, было громко.

Сначала появилась информация, что были слышны звуки ракет. Потом писали, что на территории Северной стороны Севастополя прозвучала "серия хлопков". О громком утре на полуострове сообщил Telegram-канал "Чп / Севастополь".

"Здравствуйте, только что слышали громкий выход из центра города, по звуку - работа ППДО (противоподводно-диверсионная оборона - Ред.)… Звук был одиночный, но очень четкий. Севастополь, в центре громко", - говорится на канале.

Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале уже успел найти объяснение тому, что слышали люди. Псевдочиновник утверждает, что идут учения Черноморского флота РФ, и в городе "все спокойно".

"Громкие звуки в районе Северного мола - это Черноморский флот проводит учения с применением реактивных бомбометов…", - поделился гауляйтер "успокоительным".

Важные новости Крыма - сегодня это стоит знать

После того, как россияне совершили полномасштабное вторжение в Украину, в Крыму уже не раз звучали взрывы на военных объектах противника, в том числе на аэродромах и складах. Стоит отметить, что Киев решил силовым путем освободить полуостров от российских захватчиков.

В конце сентября стало известно, что в Севастополе был "прилет" в штаб российского Черноморского флота. Сообщалось, что ликвидировано много противников.

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