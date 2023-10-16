Военных РФ отправили в морг при помощи разных методов. Это подтвердили партизаны.

Во временно оккупированном Мариуполе среди оккупантов поднялась паника из-за увеличения "загадочных смертей": армию РФ травят и ликвидируют различными методами.

Об этом заявил советник мэра временно оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко, опубликовав скриншоты с жалобами захватчиков из социальных сетей.

Оккупанты заявляются, что за неделю было уничтожено 26 военных РФ. За этот период произошло минимум 3 случая, когда оккупантов тем или иным путем уничтожили.

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"Несколько дней назад неизвестные устроили массовое отравление нашим бойцам. Погибли 9 человек, госпитализированы еще 12... Также в Мариуполе за последние дни было совершено два нападения на казармы", - жалуются оккупанты.

В последнем случае уничтожили 17 военных, ранили еще 11. Таким образом, за последний период в морг отправилось плюс 26 солдат РФ. Андрющенко название это событие "отдельным героическим эпосом Мариуполя".

"Добавляем в математику - всего за лето и два месяца осени Мариупольским сопротивлением ликвидировано более 40 оккупантов разными путями", - заявил Андрющенко.

Также данные о массовом отравлении и ликвидации 26 оккупантов подтвердил утром 16 октября "Мариуполь. Сопротивление".

"Мы готовы и дальше кормить новых российских солдат и офицеров, зашедших для подготовки и пополнения. Отдельная благодарность ФСБ за распыление внимания в другую сторону", - отметили там.

В Мариуполе силами РФ создали две преступные банды

Накануне Андрющенко сообщил, что в Мариуполе стараниями России образовались две этнические преступные банды: речь идет о мигрантах, которыми РФ заселила город вместо украинцев. Эти группы занимаются торговлей оружием, распространением наркотиков и другой преступной деятельностью.

Всего Россия завезла в Мариуполь по меньшей мере 25 тысяч человек с территорий РФ и стран Центральной Азии, чтобы использовать их в своих целях как дешевую рабочую силу, заявлял Центр национального сопротивления. Преимущественно, речь идет о выходцах из Таджикистана.

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