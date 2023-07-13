В ночь на 13 июля армия РФ попала дронами по 25-этажному дому Дарницкого района. На здание упали обломки.

Выяснились новые детали о поврежденной обломками российского дрона 25-этажке Дарницкого района столицы.

Как сообщила корреспондент в рамках общенационального телемарафона, больше всего пострадал последний этаж - там разрушен фасад и одна из квартир. Также повреждено множество автомобилей. Во время посещения места происшествия в середине дома заметили капли крови.

"Если говорить о самом доме. Да, это 25-й этаж, поврежден фасад и повреждено внутри помещение... Мы заходили в коридор к тому помещению, увидели кровь там, к сожалению. Видно, что были ранены", - говорит корреспондент.

По данным ГСЧС пострадали два человека - девушка на парень. Они находятся в госпитале.

Сообщается, что жители дома очень напуганы из-за удара и отказывается идти на контакт. Подробности о взрывах рассказала украинка, проживающая в соседнем доме.

"Гудит... Будто бы через наш дом (летят - УНИАН), показалось, что это было совсем рядом - настолько был слышен звук. Когда их сбивали, такой легонький был звук-звук, а потом как бахнуло! И стихло", - рассказала жительница Дарницкого района.

Ночью ВСУ сбили 20 российских дронов и ракеты

Напомним, что в ночь на 13 июля армия РФ реализовала новую воздушную атаку по Украине - запустили 20 дронов с двух направлений (Приморско-Ахтарского и Курского), две крылатые ракеты "Калибр", а также баллистическую ракету "Искандер-М" (боеголовку запустили с территории временно оккупированного Крыма).

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что большая часть дронов ночью летели на Киевскую область - все цели удалось сбить, однако обломки упали в Дарницком, Соломенском, Шевченковском, Оболонском и Подольском районах.

По данным мэра города Киева Виталия Кличко, в столице есть 4 пострадавших и 1 погибший.

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