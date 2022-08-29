Захватчик пожаловался на командование на местах

Жена оккупанта пыталась вскрыть себе вены, чтобы вернуть мужа с войны. Захватчик в свою очередь сетует на "дурное руководство".

Об этом свидетельствует разговор, который перехватили СБУ.

Женщина рассказала своему мужу, который воюет в Украине, что резала себе вены и просит его "не ругаться". В свою очередь оккупант отвечает, что его не выведут из Украины, даже если "она сделает это с собой", и жалуется на "дурное руководство".

Відео дня:

"Я звонила этому начальству, и он сказал, что выводят только 200-х, 300-х или если кто-то умирает", - заявила женщина.

Кроме того, захватчик жалуется на командование на местах и говорил о том, что некоторые оккупанты в Украине "доходят до отчаяния и готовы бросить гранату в окоп командиру полка".

Как ранее сообщал УНИАН, украинская военная разведка перехватила разговор российского оккупанта, в котором тот пожаловался другу на постоянные обстрелы украинской артиллерией и множество убитых захватчиков.

Стоит отметить, что по состоянию на 29 августа общие потери Российской Федерации в Украине со дня полномасшбаного вторжения, то есть с 24 февраля, уже составили примерно более 47 тысяч человек.

Вас также могут заинтересовать новости: