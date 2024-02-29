Также там продолжаются мероприятия по насильственной паспортизации.

Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отмечает, что на юге перед "выборами" произошло усиление присутствия вражеских силовых структур и попытки давить на местное население.

"В связи с приближением "выборов", которые они пытаются провести в марте, мы фиксируем усиление присутствия силовых структур, попытки давить на местное население именно с позиции так называемого волеизъявления", - отметила Гуменюк в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о ситуации на оккупированных территориях юга и ситуацию с гражданским населением.

Кроме того, продолжаются мероприятия по насильственной паспортизации - теперь уже под прикрытием избирательной деятельности.

Видео дня

"То есть обход по дворам маломобильных групп населения, как они это называют, приводит к тому, что они просто изымают у людей украинские паспорта и насильно заменяют их на российские. А потом проводят голосование", - сказала спикер и добавила, что таким же образом проводится и скрытая мобилизация.

Выборы Путина - последние новости

В Запорожской областной военной администрации отметили, что на время "выборов" президента России, которые незаконно проводятся на временно оккупированных территориях Украины, россияне усиливают фильтрацию и завозят силовиков.

В Запорожской ОГА отметили, что на ВОТ откомандировали более 10 тысяч росгвардейцев, которые будут сопровождать членов "избирательных участков" и обходить дома местных жителей.

Вас также могут заинтересовать новости: