Оккупанты возобновили облавы в населенных пунктах Мелитопольского района.

На время "выборов" президента России, которые незаконно проводятся на временно оккупированных территориях Украины россияне усиливают фильтрации и завозят силовиков. Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

"Возобновили облавы в населенных пунктах Мелитопольского района - под предлогом поиска наркотиков или проверки законности хранения оружия устраивают обыски и проверки документов", - сказано в сообщении.

Также в Запорожской ОГА отмечают, что откомандировали на ВОТ более 10 тыс. росгвардейцев, которые будут сопровождать членов "избирательных участков" и обходить дома местных жителей.

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Также свозят так называемых "волонтеров" из "роты боевого братства" и приобщают к контролю "общественность" из числа предателей и коллаборационистов.

"Выборы" в оккупации - это не привычный нам демократический процесс, а фарс, результаты которого не признает ни одна цивилизованная страна мира", - сказано в сообщении.

Выборы Путина на оккупированных территориях

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил о росте украинского движения сопротивления на временно оккупированных Россией украинских территориях как в политическом плане, так и в плане реализации сложных боевых задач.

По его словам, так называемые "выборы" президента РФ, которые больше являются пропагандистскими действиями, влиять на планы по деоккупации украинских территорий не будут.

Представитель ГУР отметил, что несмотря на нарушения прав человека и геноцидные практики, насильственное изменение идентичности, враг до сих пор не может установить контроль над местным населением, и не может обеспечить его лояльность. Он сказал, что российские спецслужбы выполняют роль карательных органов для запугивания украинского населения и подавления протестных настроений.

Юсов отметил, что для того, чтобы преодолеть сопротивление местного населения, оккупанты применяют типичные геноцидные практики - это этническая чистка и депортация украинцев с территории Украины, с временно оккупированных территорий. По разным данным, на сегодняшний день, например, во временно оккупированном Мариуполе уже находится около 50 тысяч россиян и представителей стран Центральной Азии. То есть, украинцы депортированы. Обычно, это депрессивные районы и оттуда же переведены люди из России и стран Центральной Азии.

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