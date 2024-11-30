Мужчина научился собирать дроны во время своей реабилитации.

Ветеран российско-украинской войны Вячеслав Стражец потерял руку на фронте во время защиты Авдеевки в 2022 году и тяжело ранил левую. Однако во время реабилитации, которая длилась более года мужчина нашел для себя новую профессию, а именно основал предприятие по производству дронов. Историю Вячеслава рассказали журналисты "Голоса Америки".

"На второй день, 25 февраля я пошел в военкомат, простоял там долго. Можно сказать, что повезло, ведь опыта боевого у меня не было, пока был на месте учился, а уже потом сформировали боевой батальон и наши винницкие ангелы, часть 4038 поехали на восток защищать Украину", - рассказал Стражец.

По его словам, после ранения долго длилась реабилитация именно с левой рукой, ведь не работали вообще указательный и средний пальцы. Чтобы спасти эту руку, защитнику пришлось пережить более 20 хирургических операций.

Именно во время реабилитации у мужчины, который по образованию является инженером, возникла идея собирать беспилотники. Военный говорит, что первые дроны ему помогала создавать жена.

Позже мужчина, который раньше был правшой, научился все делать левой рукой и благодаря протезу смог держать паяльник. Уже в октябре 2023 года воин подался на ветеранский грант, который получил и основал собственное небольшое предприятие по производству дронов. Также с ним работает еще трое ветеранов. В среднем военные производят 50 дронов в месяц.

"Потратил средства на оборудование, частично на комплектующие дронов, принтеры, 3D-принтеры, компьютеры, паяльную станцию. Если бы не фонд, то я не думаю, чтобы достичь такого количества выпуска дронов", - добавил Стражец.

А уже с октября 2024 года мужчина попробовал преподавать в одной из школ города Жмеринка. Вместе с другими ветеранами он преподает предмет "Защита Украины", где во время уроков дети учатся на дронах, которые изготовил сам Вячеслав.

"К сожалению, эта война, наверное, передастся другим поколениям, поэтому они должны уметь защищать себя. Мое поколение этому не учили, но теперь нужно говорить детям правду в глаза. Сначала я их благодарил, что они остались в Украине, ведь многие уехали. Поэтому если вы остались, то должны уметь жить и выживать в этой стране", - подчеркнул ветеран.

Опыт украинских военных на протезах

Как писал УНИАН, нацвардеец Михаил Бурдаков, который на войне потерял ногу, продолжает свою службу в ВСУ и смог преодолеть на протезе самую высокую вершину Украины Говерлу.

"Помню глаза людей в тот день - тех, кто поднимался и тех, кто спускался. Когда они увидели, что такой парень как я - лысый, бородатый, на протезе - лезет по камням... Мне все говорили: "Молодец, молодец, ты - лучший", - рассказал Бурдаков.

Также воин Егор Олейник рассказал, почему вернулся на фронт, несмотря на то, что потерял ногу. По его словам, он адаптировался к протезу в первый же день.

"Моя личная мотивация, во-первых, это месть. Я хочу отомстить за ногу. Во-вторых, в гражданской жизни я себя сейчас не вижу, пока идет война. Тем более, я еще не привык к такому обществу и они также ко мне не привыкли, к людям с инвалидностью не привыкли", - отметил военный.

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