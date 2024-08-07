Боец до сих пор вспоминает глаза удивленных людей, которые видели его на горе.

Нацгвардеец Михаил Бурдаков, который на фронте потерял ногу, продолжает служить в ВСУ и на протезе сумел преодолеть Говерлу - самую высокую вершину Украины.

Как сообщает "Суспільне", Михаил Бурдаков - уроженец Измаила Одесской области, служил в ВСУ с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Бурдаков говорит, что военным решил стать, как только получил диплом о высшем образовании. Он пошел служить по контракту, а 24 февраля 2022 года находился в Черниговской области, где служил в составе 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". В дальнейшем ему приходилось выполнять боевые задачи на разных направлениях. В частности, после Черниговщины он оказался в Харьковской области - в районе Изюма, где в то время был один из самых горячих участков фронта.

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Ранение нацгвардеец получил на Бахмутском направлении во время боя за один из опорных пунктов.

"Захожу в посадку, делаю буквально пару шагов и слышу выход миномета. По звуку понял, что не мое (выстрелы не в него - УНИАН). Только делаю шаг левой ногой - взрыв. Смотрю на ногу и понимаю: "Все, навоевался", - вспоминает боец.

Медики ампутировали ему голень, в дальнейшем установить протез. Однако инвалидность не помешала стремлению мужчины к полноценной жизни.

"Это (отсутствие ноги - УНИАН) нужно просто "переварить" в голове и понять, что как раньше больше не будет никогда. Принять и жить дальше. Жизнь на этом не заканчивается", - говорит мужчина.

По его словам, прошлым летом он поставил себе цель подняться на Говерлу, что и осуществил.

"Помню глаза людей в тот день - тех, кто поднимался и тех, кто спускался. Когда они увидели, что такой парень как я - лысый, бородатый, на протезе - лезет по камням... Мне все говорили: "Молодец, молодец, ты - лучший", - рассказал Бурдаков.

Сейчас он продолжает службу в одной из воинских частей Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины.

Достижения украинских ветеранов

Напомним, украинский военный, который потерял ногу на Донбассе, установил рекорд Украины. Он протянул АН-26 почти на семь метров. Сообщалось, что у 24-летнего Романа Кашпуры вместо правой ноги протез, но он готов протянуть АН-26 весом 16 тонн. При этом сам Роман весит 78 килограммов.

Служил под позывным "Скифом", был разведчиком и прошел немало горячих точек на Донбассе. Весной 2019 года пошел на разведку в пригороде Донецка, где и попал на вражескую мину. Взрывом ему оторвало ступню. После ранения Роман учился снова ходить на искусственной ноге, а через девять месяцев попробовал свои силы на играх героев - соревнования для военных, которые потеряли конечности.

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