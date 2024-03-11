По его словам, общество еще не привыкло к нему, как и он к обществу.

21-летний воин Егор Олейник подписал контракт с ВСУ, когда ему едва исполнилось 18. Затем началась война. На фронте защитник потерял ногу, но вернулся на передовую с протезом.

Как рассказал военнослужащий в интервью "Телеграфу", он адаптировался к протезу сразу в первый же день. Научившись ходить, Егор снова вернулся на фронт, чтобы воевать уже на протезе. В целом же, от момента ранения и ампутации до возвращения на боевые позиции на востоке прошло всего пять месяцев!

"Моя личная мотивация, во-первых, это месть. Я хочу отомстить за ногу. Во-вторых, в гражданской жизни я себя сейчас не вижу, пока идет война. Тем более, я еще не привык к такому обществу и они также ко мне не привыкли, к людям с инвалидностью не привыкли", - сказал Егор.

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Военный отметил, что ходить в штурмы на протезе все же трудно. Из-за ранения он не может быстро бегать. Впрочем, воин не теряет чувство юмора.

"Но есть и много плюсов: нога не мерзнет, не надо бояться ее промочить, на носках можно экономить", - добавил он.

Егор добавил, что он своим примером может вдохновить других военных. Это его тоже мотивирует.

"И это мне нравится, ведь некоторые ребята смотрят на меня и думают, а чем они хуже меня? Ничем! Кроме того, когда у меня появятся дети, я буду им говорить, что их папа защищал их даже на протезе", - поделился воин.

Другие новости о военных с протезами

Как сообщал УНИАН, военнослужащий Никита Горняк, который потерял ногу на фронте, создал бренд одежды для военных на протезах.

"Я запустил этот бренд - хочу показать пример другим ребятам. Человек, который получил травму, который потерял конечность или глаз, или просто не может ходить и будет прикован к коляске до конца жизни должен знать - это не конец. Это только начало. Просто начало чего-то нового", - подчеркивает Горняк.

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