По словам бойца, его группа попала в засаду, защитники думали, что оттуда живыми уже не выйдут.

Защитники Авдеевки девять дней не спали нормально и не ели. Об этом в интервью Суспильному рассказал штурмовик с Волыни с позывным Селф. Сейчас он занимает должность командира отделения, с начала полномасштабной войны служит в 3-й отдельной штурмовой бригаде.

Бои в Авдеевке в феврале этого года 25-летний военный называет самым сложным своим боевым выходом. Вспоминает, что тогда его группа попала в засаду российских военных и защитники думали, что оттуда живыми уже не выйдут.

"В Авдеевке девять дней мы не спали нормально и не ели. У меня был раненый, которого надо было на носилках тащить. Я уже прощался с жизнью. Просто еще одна наша группа подтянулась, то мы быстро под прикрытием выходили боевыми порядками", - рассказывает боец. Видео дня

По его словам, служба в армии для него началась еще в 2019 году. Повестку он получил в 20 лет и пошел в армию на срочную службу. Уже там заключил контракт и продолжил служить в ВСУ.

"Встретил полномасштабную войну в старой части, в тылу, и понял, что могу сделать больше и подал анкету в 3-ю штурмовую бригаду. Увидел, что это нормальное подразделение и я просто должен быть там", - говорит Селф.

Штурмовик называет самой большой проблемой в украинской армии нехватку людей. И дает совет тем, кто до сих пор ищет для себя мотивацию пойти защищать родину.

"Как можно искать мотивацию, когда в твоей стране война? На нас напали. Какая еще надо мотивация? Это обязанность! Чтобы они не пришли сюда - ты должен быть там. Все", - говорит военный.

Ситуация на фронте - последние новости

На подступах к Часовому Яру продолжаются бои, в Нацгвардии раскрыли текущую ситуацию. Там отметили, что на Харьковском направлении подразделения Вооруженных сил отбили атаки оккупационной армии в районах сел Липцы и Терновая.

В то же время украинские военные проводили контрнаступательные операции в районах Волчанска и Старицы.

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