Он был выпускником Харьковского университета Воздушных сил.

На войне с российскими оккупантами погиб украинский пилот Александр Мигуля. Защитнику Украины было 27 лет.

На странице Менского городского совета в социальной сети Facebook сообщается, что пилот погиб вчера, 12 августа, во время выполнения боевого задания. Он был командиром авиационного звена.

"Трагическая весть - и небо плачет в солнечный день. 12 августа 2024 года Менская община потеряла Защитника и верного сына. Во время выполнения боевого задания погиб менянин - командир авиационного звена капитан Александр Мигуля 21.04.1997 года рождения", - говорится в сообщении. Видео дня

Что известно об Александре

В августе 2019 года в Киевской области проходил авиапоказ, приуроченный к 15-летию Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Тогда 5 канал публиковал разговор с Александром, который был выпускником Харьковского университета Воздушных сил.

Курсант рассказал, что решил стать летчиком из-за дедушки - тот увлекался авиацией. "Ему так и не пришлось стать летчиком, поэтому я решил воплотить его мечту в жизнь", - сказал он.

Парень говорил, что за время обучения совершил более полусотни вылетов, однако это всегда вызывает стресс, поэтому настоящий пилот должен быть хладнокровным.

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