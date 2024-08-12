Раскрыты последние потери оккупантов на Покровском направлении.

За минувшие сутки на российско-украинском фронте произошло 71 боевое столкновение, 30 из них - на Покровском направлении.

Как говорится в последней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, армия России нанесла четыре ракетных удара и 45 авиационных, а также осуществила 229 атак дронами-камикадзе. Кроме того, захватчики совершили почти 2300 обстрелов позиций войск и населенных пунктов страны.

На Харьковском направлении захватчики трижды атаковали вблизи Волчанска и Тихого. Подразделения Сил обороны успешно отбили два штурма, еще один продолжается. На Купянском направлении оккупанты совершили четыре атаки в районе Песчаного, Берестового и в направлении Глушковки. Одно боестолкновение продолжается.

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12 раз россияне атаковали на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться в направлении населенных пунктов Макеевка, Невское, Новосадово и в Серебрянском лесу. Три боестолкновения еще продолжаются. На Северском направлении украинские защитники отражали шесть штурмовых действий россиян в районах Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского, Спирного и Выемки. В трех локациях продолжаются бои.

На Краматорском направлении произошло пять боевых столкновений. Захватчики были активны в районе Часового Яра, Клещеевки и Ивановского. Четыре попытки потеснить подразделения ВСУ оказались тщетными, продолжается бой вблизи Часового Яра. Ситуация контролируемая, отметили в Генштабе.

При поддержке авиации войска РФ четыре раза пытались вклиниться в оборону украинских сил на Торецком направлении. Они атаковали вблизи населенных пунктов Железное, Дружба и Нью-Йорк. Две атаки удалось отбить, еще две - продолжаются.

На Покровском направлении Силы обороны отражали 30 наступательных и штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Калиновое, Новогродовка, Гродовка, Желанное, Орловка и Николаевка. Девять боестолкновений продолжаются, бойцы принимают меры по удержанию определенных рубежей.

По предварительным данным, за сутки оккупанты потеряли более 250 ликвидированными и ранеными. Также украинские бойцы уничтожили три артсистемы, боевую бронированную машину, РСЗО, три автомобиля и одну единицу специальной техники. Один российский танк и артсистему существенно повредили.

На Кураховском направлении произошло два боевых столкновения. Россияне сохраняют активность, пытаясь продвинуться в районе Константиновки. Подразделения Сил обороны отбили одну атаку, продолжается бой. На Времовском оккупанты атакуют в направлении Водяного, ситуация контролируемая.

На Ореховском направлении украинские войска отбили две безуспешные атаки вблизи Малой Токмачки. На Приднепровском - без существенных изменений, украинские воины успешно отбили две атаки.

Ситуация на фронте

Вчера в 59-й отдельной мотопехотной бригаде им. Якова Гандзюка сообщали, что российские оккупанты еще сильнее активизировались на Покровском и Кураховском направлениях.

В то же время командир отдельного взвода беспилотных авиационных комплексов 92-й бригады говорит, что из-за военной операции на территории России интенсивность обстрелов на Харьковском направлении снизилась.

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