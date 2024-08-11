Оккупанты используют на поле боя все что имеют, а вчера пошли в "психическую" атаку просто через открытое поле.

Враг нарастил попытки прорвать оборону ВСУ на Покровском и Кураховском направлениях в последние дни.

Об этом сказал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий в эфире Киев24, комментируя ситуацию на участке фронта, который контролирует бригада и то, как повлияли на обстановку события в Курской области РФ.

Цехоцкий отметил, что на направлении горячо уже давно, поскольку концентрация врага, его сил и средств здесь очень большая с апреля. Офицер напомнил, что Покровск, куда пытаются прорваться оккупанты, - это логистическая развязка. Однако за этот период враг практически не имеет успеха на направлении.

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"На фоне этих нынешних событий в Курской "народной республике" у врага активизировалась какая-то болезнь. Россияне максимально все что у них есть в наличии начали использовать на поле боя, в очень больших количествах. Поэтому ситуацию характеризуем как очень напряженную. Но при этом она все же контролируемая командования Вооруженных сил Украины", - сказал Цеховский.

Враг увеличил сейчас и количество обстрелов позиций Сил обороны, количество сбросов с БПЛА. В противодействии этому, как отметил офицер, очень помогают нашим защитникам средства РЭБ и дроны. В частности вчера было деактивировано около разного типа беспилотников врага, а это значит, что было спасено несколько сотен наших людей, подчеркнул Цехоцкий.

"Относительно участка, где непосредственно наша бригада держит оборону скажу, что враг 100% не имеет успеха. Мы как кошка с мышкой с ними играем. Вчера была попытка пехотного штурма, чуть ли не психической атаки - через поле напрямую пошли россияне, как Чапаев... У нас из-за этого ужин перенесли на позже, потому что все задействованы были, потому что надо же каждого выследить, "отправить билет", "оформить место" и так далее", - сказал Цехоцкий.

По его мнению, сейчас российский диктатор Владимир Путин не знает, что делать, поэтому эта паника и разлад в действиях врага.

"При этом эти войска, стоящие на нашем направлении - на Покровском, Кураховском - они опасны, вооружены, у них много заблаговременно завезенного БК. И надо понимать, что они как загнанная крыса, которой терять нечего. А этому надо всегда уделять больше внимания. Поэтому наше командование сейчас делает все, чтобы инициативу из их рук выбить", - сказал Цехоцкий.

По его данным, южнее на фронте ситуация легче.

Война в Украине - ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки на Покровском направлении россияне 38 раз штурмовали позиции Сил обороны Украины. Как информировал Генштаб ВСУ, больше всего штурмовых действий на этом направлении было в районах населенных пунктов Желанное, Гродовка и Воздвиженка - десять, восемь и пять соответственно.

При этом продолжается операция ВСУ в Курской области, украинские силы продвигаются вблизи территории области РФ. Президент Владимир Зеленский заявил, что война переходит "на территорию агрессора".

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