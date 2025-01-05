В настоящее время там идут интенсивные бои.

В настоящее время в Курской области происходят интенсивные боевые столкновения. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в вечерней оперативной сводке.

"На Курщине в настоящее время произошло 42 боевых столкновения, 12 из которых продолжаются до сих пор", - сообщили в Генштабе.

Кроме того, там отметили, что ситуация на линии боевого соприкосновения остается напряженной. Украинские защитники продолжают активно противодействовать российскому агрессору, нанося ему потери в живой силе и технике.

Видео дня

По данным Генштаба, всего с начала суток произошло 106 боевых столкновений. Больше всего штурмов произошло на Покровском направлении. Там с начала суток оккупанты совершили 36 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций. А также на Кураховском направлении, где россияне провели 18 атак.

Наступление ВСУ на Курщине: что известно

ВСУ пошли в наступление на нескольких участках фронта в Курской области РФ. Для врага эта операция оказалась неожиданной. "На Курщине большие переживания у россиян, потому что они были атакованы на нескольких направлениях, и это стало неожиданностью для них. Силы обороны работают", - сообщили в ЦПД. Украинская армия пошла в наступление на нескольких участках фронта в Курской области РФ, добавили там.

Позже о наступлении также сказал глава Офиса президента Андрей Ермак. Впоследствии и в Министерстве обороны РФ подтвердили наступление ВСУ в Курской области, начавшееся утром 5 января.

Вас также могут заинтересовать новости: