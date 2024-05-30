Страна-агрессор хочет скрыть множество злоупотреблений в отношении украинских военнопленных.

Российская Федерация пытается манипулировать темой обмена военнопленных и хочет таким образом дестабилизировать ситуации в Украине.

Как отмечают аналитики Института изучения войны (ISW), Москва обвинила Киев в многомесячном приостановлении обмена военнопленными на фоне сообщений о масштабных злоупотреблениях со стороны РФ в отношении украинских военнопленных.

В частности, Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обвинила Украину в выдвижении "надуманных требований", которые повлекли паузу в обмене военнопленными в течение последних нескольких месяцев,. При этом она утверждает будто Россия делает все возможное для поддержания диалога с украинским правительством и Международным комитетом Красного Креста по делам военнопленных.

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Представитель Украинского координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко еще в ноябре 2023 года отметил, что Россия приостанавливала обмен военнопленными летом 2023 года по неустановленной причине. Последний обмен состоялся 8 февраля 2024 года при содействии Объединенных Арабских Эмиратов.

По словам аналитиков, Украина была вынуждена открыть третий лагерь для российских военнопленных частично из-за "фактического блокирования обменов российской стороной", а частично из-за роста количества дезертиров в оккупационной армии.

Эксперты напомнили, что в последние месяцы после обмена Россия совершила ряд очевидных злоупотреблений, включая казни без суда и следствия и использование военнопленных как живых щитов на поле, а также якобы функционирование "черного рынка" для продажи украинских военнопленных российским военизированным группировкам.

Кроме того, Россия также использует батальон, состоящий преимущественно из украинских военнопленных, для ведения боевых действий в Украине, что является еще одним вопиющим нарушением Женевской конвенции.

Следовательно, в ISW пришли к выводу, что обвинения Москальковой может быть попыткой переложить вину на Украину и скрыть множество злоупотреблений со стороны страны-агрессора в отношении украинских военнопленных, что может привести к разжиганию недовольства в украинском обществе и отвлечь внимание от поддержки Украины со стороны западных стран.

В отчете предполагается, что Кремль использует политику обмена военнопленными как еще один прием для подрыва процесса принятия решений в Украине.

Обмен пленными

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что на саммит мира вынесут вопрос обмена пленными - всех на всех.

По данным члена экспертного совета Центра гражданских свобод Михаила Саввы, Россия удерживает не менее 7 тысяч украинских гражданских.

Заместитель председателя СБУ (2014-2015) Виктор Ягун рассказал, кого из военных Россия пытается вернуть в первую очередь. Это зеки и "кадыровцы"

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