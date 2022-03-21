Мост взорван, а продвижение врагов вглубь остановлено.

Вооруженные силы Украины одержали уже вторую победу за день в Николаевской области. Первая — это освобождение неназванного села, о котором ранее сообщал УНИАН. А вторая — уничтожение российских оккупантов при попытке форсировать реку. Враги понесли потери и были вынуждены отступить.

Как говорится в ролике ниже, противники попытались соорудить переправу вблизи села Константиновка Николаевской области. Мост был взорван украинскими воинами, что остановило дальнейшее продвижение оккупантов. Река, которую пытались форсировать путинские солдаты, небольшая, но техника через нее не пройдет. Нужна переправа, которую как раз разрушили ВСУ.

В бою доблестные украинские воины также взорвали несколько боевых машин врага. Потери не уточняются, но на видео заметна уничтоженная техника. Вероятнее всего, личному составу подразделения, по которому совершили удар, тоже нанесен ощутимый ущерб.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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