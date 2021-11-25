Боеприпас сбросили с БПЛА.

Украинские военные на Донбассе "ювелирным ударом уничтожили одну из боевых позиций врага.

Соответствующее видео опубликовала в Facebook волонтер Юлия Толмачева. Это произошло в среду, 24 ноября.

"Упс...снова где-то, когда, кто отработал!", - написала она. Судя по кадрам, видео было снято с беспилотника, который точечно сбросил боеприпас на опорный пункт врага.

"Побратимы из галактики Отрикс. Спасибо", - написал в комментариях к видео боец ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц".

Где именно это произошло - не уточняется.

Как сообщал УНИАН, по данным украинской делегации в минской ТКГ, Россия перебросила на оккупированные ею отдельные районы Донецкой и Луганской областей более тысячи тонн боеприпасов и десятки тысяч тонн горючего.

Ранее социологи рассказали, что 55% украинской молодежи в возрасте от 14 до 18 лет считают, что на Донбассе идет война между Россией и Украиной.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Автор: Виолетта Орлова