Также в России утверждают, что не оставили на правом берегу "ни одной единицы военной техники и вооружения".

Минобороны России заявляет о завершении отвода оккупационных войск с правобережья Херсонской области.

Как заявил представитель российского ведомства на брифинге 11 ноября, "потерь личного состава, вооружения, военной техники российской группировки войск при переходе на левый берег Днепра нет".

Также в России утверждают, что не оставили на правом берегу "ни одной единицы военной техники и вооружения".

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Вместе с тем в этом же заявлении говорится, что украинские военные нанесли по переправам 5 ударов HIMARS, а ВС РФ якобы сбили 28 американских ракет.

Утром, 11 ноября, журналист Денис Казанский показал у себя в Telegram последствия ударов по российским переправам у Антоновского моста, которые, по логике врага, были якобы под защитой российских ПВО.

Контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении

На днях ВСУ возобновили активное продвижение на Херсонском направлении, вместе с этим россияне заявили о якобы запланированном отводе своих войск с правого берега области.

Украина пока не видит признаков того, что враг решил проститься с областным центром без боев, отметил после заявления генерала Суровикина советник главы ОП Михаил Подоляк.

Кроме того, по словам министра обороны Алексея Резникова, России понадобится не менее недели для вывода войск. По его данным, в Херсоне и области находится примерно 40 тысяч оккупантов.

В Генштабе, в свою очередь, подтвердили освобождение 12 населенных пунктов, отметив, что враг продолжает минирование дорог и гражданской инфраструктуры, а также дооборудование системы оборонительных рубежей.

По мнению западных аналитиков, отступление российских войск позволит освободить Херсонскую область к речке Днепр в ближайшие дни или недели.

По данным Генштаба, на фоне успехов ВСУ на юге враг атаковал украинских защитников одновременно на Купянском, Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Обстреливали позиции ВСУ и на Новопавловском и Запорожском направлениях.

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