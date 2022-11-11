Отступление россиян можно было уже спрогнозировать после того, как ВСУ получили HIMARS, отметил военный эксперт.

Российская армия готовила отступление с правого берега Херсонской области еще летом.

Как рассказал военный эксперт Роман Свитан в новом выпуске программы "Аргумент", "любой западный берег очень неудобен для наступления, с него очень легко сбрасывать, наступая в обратную сторону - с запада на восток".

"Погода прикрывает Украину от наступления с востока - с любого востока все реки нас прикрывают, а нам очень легко наступать на восток. Потому когда россияне заняли этот плацдарм, было понятно, что они либо пойдут дальше, а если не хватит сил - им придется уходить из этого плацдарма, как только мы доберемся до мостов, которые соединяют левый и правый берег", - отметил Свитан.

Отступление россиян можно было уже спрогнозировать после того, как ВСУ получили HIMARS, пристрелялись по Антоновскому мосту и Каховской ГЭС.

"Дни российской армии на правом берегу сочтены, весь вопрос во времени. Расчитать время сложновато, так как они могут перебрасывать еще живую силу. (Отступление - ред.) они просчитали тоже летом. Все лето военные убеждали российское руководство в бесперспективности нахождения на правом берегу", - объяснил Свитан.

Контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении

На днях ВСУ возобновили активное продвижение на Херсонском направлении, вместе с этим россияне заявили о якобы запланированном отводе своих войск с правого берега области.

Украина пока не видит признаков того, что враг решил проститься с областным центром без боев, отметил после заявления генерала Суровикина советник главы ОП Михаил Подоляк.

Кроме того, по словам министра обороны Алексея Резникова, России понадобится не менее недели для вывода войск. По его данным, в Херсоне и области находится примерно 40 тысяч оккупантов.

В Генштабе, в свою очередь, подтвердили освобождение 12 населенных пунктов, отметив, что враг продолжает минирование дорог и гражданской инфраструктуры, а также дооборудование системы оборонительных рубежей.

По мнению западных аналитиков, отступление российских войск позволит освободить Херсонскую область к речке Днепр в ближайшие дни или недели.

По данным Генштаба, на фоне успехов ВСУ на юге враг атаковал украинских защитников одновременно на Купянском, Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Обстреливали позиции ВСУ и на Новопавловском и Запорожском направлениях.

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