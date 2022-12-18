Потери личного состава оккупантов составили более 150 раненых военнослужащих.

ВСУ отбили атаки оккупантов в районах 15 населенных пунктов, а также поразили восемь районов сосредоточения живой силы русских.

Как говорится в утренней сводке Генштаба, за сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах более 15 населенных пунктов. Среди них - Стельмаховка и Серебрянское лесничество Луганской области и Верхнекаменское, Выемка, Веселое, Бахмут, Клещеевка, Опытное, Первомайское, Невельское и Красногоровка Донецкой области.

Кроме этого отмечается, что за прошедшие сутки противник нанес пять ракетных, а также совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня.

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"Подтверждено огневое поражение подразделениями Сил обороны нескольких районов сосредоточения живой силы и военной техники врага, а также двух его складов боеприпасов в Запорожской области. Потери личного состава составили более 150 раненых военнослужащих, уничтожено 10 единиц военной техники различного типа. Информация о ликвидированных захватчиках уточняется", - говорится в сводке.

Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили восемь районов сосредоточения личного состава, два пункта управления и четыре склада боеприпасов российских оккупантов.

Война РФ против Украины: потери оккупантов

ВСУ продолжают ликвидировать оккупантов на всех направлениях. В частности, на Луганщине из-за значительного количества раненых оккупационные власти передали под нужды российских военных больницы в двух городах.

Как отмечают в Пентагоне, зима будет очень динамичным временем на войне в Украине.

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